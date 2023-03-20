З 24 лютого 2022 року українські вибухотехніки знешкодили 400 тисяч снарядів російських загарбників.Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.Наразі піротехніки перевірили понад 100 тисяч гектарів території.»Вдалося знешкодити понад 400 тисяч ворожих снарядів. Понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів вже вилучено. Я дякую всім, хто здійснює цю роботу», — заявив президент.Підсумовуючи, Зеленський подякував піротехнікам ДСНС, вибухотехнікам поліції та саперам Нацгвардії за роботу над розмінуванням.Нагадаємо, що у Бучанському районі Київської області місцеві жителі знайшли ящик із російськими боєприпасами. Там знаходилось 75 мінометних мін типу М-6.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]