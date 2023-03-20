Українські захисники за останню добу знищили ще 700 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 165 610 своїх військових.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника станом на 20 березня орієнтовно склали: особового складу — 165 610 (+700) осіб ліквідовано; танків — 3 537 (+5) одиниць; бойових броньованих машин — 6 869 (+16) одиниць; артилерійських систем — 2 577 (+9) одиниці; РСЗВ — 507 (+0) одиниці; засоби ППО — 270 (+2) одиниць; літаків — 305 (+0) одиниці; гелікоптерів — 290 (+0) одиниць; БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 160 (+1) одиниць; крилаті ракети — 907 (+0) одиниць; кораблі / катери — 18 (+0) одиниць; автомобільної техніки та автоцистерн — 5 416 (+8) одиниці; спеціальна техніка — 265 (+3) одиниця.Нагадаємо, ЗСУ відбили 69 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.