Сьогодні, 21 березня, на більшості України буде без опадів. Щоправда, дощ очікується у західних, північних та центральних областях, при цьому буде тепло, до +14 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.ОпадиХмарно з проясненнями. У західних, вдень місцями і в північних та центральних областях невеликий дощ, на решті території без опадів.ВітерПівденно-західний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.Температура повітряВдень 9-14°. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.