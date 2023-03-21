Канада спростила процес імміграції для громадян Туреччини та Сирії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet Daily News.Міністр у справах імміграції, біженців і громадянства Шон Фрейзер заявив, що турки та сирійці отримають можливість подавати документи на здобуття дозволу на роботу. З ним вони зможуть працювати на будь-якого роботодавця протягом певного часу.»Ми запроваджуємо нові заходи, завдяки яким громадянам Туреччини та Сирії буде простіше продовжити їхнє перебування в Канаді та бути зі своїми родинами, продовжуючи працювати та навчатися в безпечному середовищі», — сказав він.Нагадаємо, що в Туреччині планують побудувати 300 тисяч будинків для людей, які постраждали від землетрусу.До слова, збитки від землетрусів оцінюються в 80 мільярдів доларів. Унаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.