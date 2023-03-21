Увесь цивілізований світ об’єднався заради перемоги України у війні, яку розв’язала Росія. Однак є держави, що вагаються, а серед них найбільше — Німеччина.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час виступу в університеті Рупрехта-Карла у німецькому місті Гайдельберг.»Німецький поет Фердинанд Фрайліграт застерігав: Deutschland ist Hamlet, Німеччина — це Гамлет. Тому що Німеччина занадто багато вагається замість того, щоб чітко стояти на боці добра», — зазначив глава польського уряду.Моравецький вказав, що російський диктатор Володимир Путін наважився на повномасштабне вторнення в Україну, бо думав, що Європа «лінива» та «слабка».»Через рік ми бачимо, що він помилявся, принаймні частково. Європа ще не померла, поки ми живі. Але Європа ще не перемогла», — додав прем’єр Польщі.Нагадаємо, раніше Морвецький підкреслив, що настав час конфіскувати російські активи, щоб відбудувати Україну.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.