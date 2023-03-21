Європа зобов’язана проявити сильнішу політичну волю для підтримки України. Адже агресори повинні знати, що рано чи пізно доведеться платити за завдані ними збитки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час виступу в університеті Рупрехта-Карла у німецькому місті Гайдельберг.»Хочу сказати всім лідерам Європи: «Настав час конфіскувати російське майно, щоб відбудувати Україну та зменшити витрати на енергоносії для європейців», — сказав політик.Моравецький зазначив, що нині війна точиться за спільні європейські цінності, і українці воюють не лише за себе, а й за свободу всієї Європи.»Наше майбутнє також залежить від результатів цієї війни, від того, як вона закінчиться», — додав глава польського уряду. Нагадаємо, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк пояснила, як відбудовуватимуть повністю знищені українські міста.Також раніше ми писали, що конференція з питань відбудови України пройде наприкінці квітня цього року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.