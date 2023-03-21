Поліція Капітолію США вживе запобіжних заходів на випадок масових заворушень у разі арешту 45 президента США Дональда Трампа.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.За словами представника поліції, поки що не спостерігаються конкретні загрози Капітолію чи іншим державним установам.»Однак існує потенціал для демонстрацій. Поліція Капітолію працює з партнерами з правоохоронних органів, тому ви зможете спостерігати велику присутність правоохоронців на Капітолійському пагорбі», — зазначили у поліції.Нагадаємо, що нещодавно Трамп заявив, що його заарештують 21 березня і закликав до протестів у разі цього.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.