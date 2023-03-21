Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда 21 березня відвідає Україну та проведе зустріч із президентом Володимиром ЗеленськимПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.За даними телеканалу, наданими представниками японського уряду та правлячої партії, політик, який перебував з візитом в Індії, вже прямує до Києва.Це перший візит глави Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.Журналіти зазначають, що Кісіда залишався єдиними із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.Нагадаємо, востаннє прем’єр Японії та Зеленський спілкувалися 6 грудня. Тоді вони провели телефонну розмову.До слова, нещодавно Японія та Німеччина обговорили необхідність продовжувати вводити нові санкції проти Росії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.