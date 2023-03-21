В понеділок, 20 березня, Міноборони РФ наказало підняти в повітря Су-35 у відповідь на проліт двох стратегічних бомбардувальників США над Балтійським морем в сторону російського кордону.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За інформацією видання, МО Росії помітило на радарах дві повітряних цілі, що летіли в сторону кордону РФ. Потім виявилось, що це були американські бомбардувальники B52H.»Винищувач Су-35 піднявся в повітря для запобігання перетину кордону. Після відходу іноземних літаків, він повернувся назад на аеродром своєї бази», — зазначає видання.Нагадаємо, російські винищувачі Су-27 збили американський дрон MQ-9 Reaper, який вів розвідку у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.Пізніше російський Су-27 намагався збити український дрон Bayraktar над Чорним морем поблизу тимчасово окупованого Криму.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.