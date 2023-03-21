Глава Китаю Сі Цзіньпін зустрівся у Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.Під час перемовин сторони обговорили питання, пов’язані з агресивною війною, яку РФ розв’язала проти України.»Сі Цзіньпін підкреслив, що голоси за мир і розум в українському питанні наростають, більшість країн виступають за деескалацію напруженості, за мир і переговори та проти підливання олії у вогонь. Історія показує, що конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів», — пишуть ЗМІ.Зазначається також, що глава КНР нагадав про те, що Пекін опублікував «мирний план» щодо війни Росії проти України.»Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання українського питання», — додав Сі Цзіньпін.Своєю чергою Путін заявив, що «РФ уважно вивчила «мирний план» КНР і відкрита до переговорів». Нагадаємо, в ISW переконані, що Сі Цзіньпін не надаватиме Путіну підтримку, яка необхідна РФ для війни проти України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.