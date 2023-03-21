21 березня віруючими людьми вшановується преподобний Феофілакт сповідник. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою.Що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела – читайте у матеріалі Styler.Традиції цього дняУ народі 21 березня називали «Вербоносиця». Звали цей день так бо вже починає розпускатися верба. А у наших пращурів це дерево наділялося чималою магічною силою. Вірили, якщо у цей день відпороти хворого гілочками верби, то він скоро видужає, а здоровий не буде цілий рік хворіти.Наші пращури вважали, що з 21 березня починалася справжня весна. А ще було заведено вшановувати вербу — вона якраз у цей час починала розпускатися.Прикмети на 21 березня гілочки верби несли додому, щоб вони вигнали всі неприємності; цього дня в жодному разі не можна садити вербу; швидкі хмари і пливуть високо – на хорошу погоду; прилетіли жайворонки – до ранньої та теплої весни.Що сьогодні не можна робити 21 березня не можна будувати плани – навряд чи здійсняться; Сьогодні не можна розпочинати серйозні справи – їхнього вдалого завершення чекати не варто.День ангела відзначають Опанас, Володимир та Іван. Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.Також читайте про три батьківські суботи березня 2023 року, в які треба поминати предків.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected] .