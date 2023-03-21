Українські захисники за останню добу знищили ще 960 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 166 570 своїх військових.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника станом на 21 березня орієнтовно склали: особового складу — 166 570 (+960) осіб ліквідовано; танків — 3 552 (+15) одиниці; бойових броньованих машин — 6 879 (+10) одиниць; артилерійських систем — 2 586 (+9) одиниць; РСЗВ — 507 (+0) одиниць; засоби ППО — 270 (+2) одиниць; літаків — 305 (+0) одиниць; гелікоптерів — 290 (+0) одиниць; БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 167 (+7) одиниць; крилаті ракети — 907 (+0) одиниць; кораблі / катери — 18 (+0) одиниць; автомобільної техніки та автоцистерн — 5 428 (+12) одиниць; спеціальна техніка — 266 (+1) одиниць.Нагадаємо, 20 березня ЗСУ відбили 120 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.