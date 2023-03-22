Російські військові сьогодні вночі, 22 березня, атакували столицю України за допомогою дронів-камікадзе. Завдяки злагодженій роботі ППО, всі повітряні цілі були знищені.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської МВА.»Ворог не припиняє атаки на Київ. Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА у напрямку столиці. За попередньою інформацією, це були боєприпаси «Shahed», що перешкоджали. Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені» , — Заявив начальник КМВА Сергій Попко.За його словами, нічна атака окупантів обійшлася без жертв та руйнувань.Раніше у Київській ОВА попередили мешканців про можливу атаку дронів-камікадзе та заявили, що сили ППО готові до відбиття загрози.Пізніше повідомлялося, що у Київській області були чутні вибухи, повідомлялося про роботу українських сил протиповітряної оборони в регіоні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.