Упродовж дня сьогодні, 22 березня, на ТДВ «Рокитнянський гранітний кар’єр» у Білоцерківському районі Київської області заплановано проведення вибухових робіт.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.Повідомляється, що заплановані вибухи будуть проводитися у світлий час доби, і пов’язані вони з технологічними роботами на підприємстві. Раніше повідомлялося, що у Київській області були чутні вибухи, повідомлялося про роботу українських сил протиповітряної оборони в регіоні.Пізніше стало відомо, що війська РФ сьогодні вночі, 22 березня, завдали масованого авіаційного удару з використанням БПЛА «Шахед-136». За попередніми даними, ворог запустив 21 дрон, 16 з яких було знищено українськими силами ППО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]