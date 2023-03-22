Війська РФ сьогодні вночі, 22 березня, завдали масованого авіаційного удару з використанням БПЛА «Шахед-136». За попередніми даними, ворог запустив 21 дрон, 16 з яких було знищено українськими силами ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.Також минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. У той же час, українські військові збили 15 ворожих БПЛА різних типів, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59.Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт противника.Раніше у Київській ОВА попередили мешканців про можливу атаку дронів-камікадзе та заявили, що сили ППО готові до відбиття загрози.Пізніше повідомлялося, що у Київській області були чутні вибухи, повідомлялося про роботу українських сил протиповітряної оборони в регіоні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.