У Київській ОВА попередили мешканців про можливу атаку дронів-камікадзе та заявили, що сили ППО готові до відбиття загрози.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.»Київська область! Загроза атаки дронами. Сили ППО напоготові. Закликаємо мешканців перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу «повітряна тривога», — йдеться у повідомленні Київської ОВА. Оновлено (1:12)За інформацією Київської ОВА, у регіоні працюють сили ППО. У військовій адміністрації регіону також закликали мешканців не викладати у мережу роботу засобів протиповітряного захисту.Оновлено (2:21)Про роботу сил ППО в області повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він також звернувся до мешканців регіону із закликом не публікувати результати роботи українських військових.Оновлено (2:52)У Хмельницькому під час повітряної тривоги пролунав гучний вибух. Про його причини та наслідки поки не повідомляється.Оновлено (4:53)Згідно з інформацією Хмельницької ОВА, прибуття в регіоні не були зафіксовані. У регіоні в регіоні працюють українські сили протиповітряної оборони.Оновлено (6:12)У Київській ГВА заявили, що російські військові сьогодні вночі, 22 березня, атакували столицю України за допомогою дронів-камікадзе. Завдяки злагодженій роботі ППО, всі повітряні цілі були знищені.Оновлено (6:41)За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ вночі завдали масованого авіаційного удару з використанням БПЛА «Шахед-136». За попередніми даними, ворог запустив 21 дрон, 16 з яких було знищено українськими силами ППО.Раніше РБК-Україна повідомляло, що в понеділок, 20 березня, силами та засобами ППО було виявлено та знищено ворожого безпілотника.Також ми писали, що українські військові у понеділок, 20 березня, ліквідували два російські розвідувальні безпілотники «Supercam S350» у Миколаївській області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.