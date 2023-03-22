Російські війська сьогодні вночі, 22 березня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області із ствольної артилерії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.»Протягом ночі росіяни здійснили обстріл населеного пункту Марганецької територіальної громади зі ствольної артилерії. Люди не постраждали. Місця вибухів обстежать фахівці», — йдеться у повідомленні.За словами Євтушенка, в межах інших територій району ніч пройшла без обстрілів та надзвичайних ситуацій.Раніше повідомлялося, що 15 березня росіяни обстріляли Марганець у Дніпропетровській області та вбили двох людей.Також ми писали, що 13 березня російські військові обстріляли три громади Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждало підприємство.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.