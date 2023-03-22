22 березня за церковним календарем свято Сорока мучеників Севастійських, які постраждали за віру у місті Севастії під час гоніння на християн.Що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела – читайте у матеріалі Styler.Традиції цього дняЦього дня моляться сорока Севастійським мученикам, щоб їхні рідні чи близькі благополучно закінчили військову службу.У цей час прилітали перші жайворонки. Саме тому, господині випікали спеціальні булки з вівса або житнього тіста, які формою якраз і нагадують жайворонків. Медом золотять цим птахам крильця та голівки. Вважається, що 22 березня треба роздавати цих жайворонків дітям, є їх самим, щоб птахи прилетіли швидше, адже вони якраз і є вісниками весни.Головні прикмети цього дня Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Цього дня вважали лисих чоловіків у селі: скільки нарахують, стільки ще буде морозів. Коли хмарно та мороз, то скоро буде тепло і можна сіяти. Яка погода на Сорок святих, така буде й у Петрівку. Дружно тане сніг — до активної повені та буйних трав. На Сорок святих погода, то на гречку виродка.Що не можна робити сьогодні: Працювати, навіть виконувати домашню роботу; Позичати великі суми грошей, щоб не накликати на себе безгрошів’я; Лаятися, конфліктувати з кимось і заздрити, щоб не спричинити лихо.22 березня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олександра, Олексій, Опанас, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Наталія, Микола, Петро, Сергій, Тарас. Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.Також читайте про три батьківські суботи березня 2023 року , в які треба поминати предків.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].