Многие помнят, как в детстве учились ездить на двухколесном велосипеде. Синяки и шишки после первых поездок – обычное явление для новичка. А для получения водительского удостоверения необходимо не менее двух месяцев ходить в автошколу и сдавать экзамены в сервисном центре МВД. Индивидуальным транспортным средством, на котором можно научиться кататься буквально за две минуты, является электросамокат. В интернет-магазине “Цитрус” все желающие могут подобрать электросамокаты разных типов: для взрослого, ребенка, для поездок по городу или легкому бездорожью.

Правила дорожного движения для электросамоката

Электросамокат, как бы прост ни был в освоении, – это средство индивидуальной мобильности, укомплектованное двигателем и аккумуляторной батареей. Он способен разгоняться до 55 км/час. А столкновение на такой скорости с другим транспортом или людьми – это прямой путь на больничную койку. Поэтому перед началом использования самоката для поездок по городу необходимо усвоить правила его эксплуатации.

Прежде всего, многих интересует вопрос – нужны ли права на электросамокат в Украине? Права на управление электросамокатом в Украине не нужны. Тем не менее, если вы движетесь на скорости свыше 20 км/час по тротуару или по проезжей части, необходимо придерживаться правил дорожного движения. А в случае наезда на пешехода или столкновения с автомобилем, на самокатчика ложится полная ответственность за нанесенный ущерб.

По этой причине нужно придерживаться следующих правил:

позаботьтесь о собственной безопасности – шлем, наколенники и другую защитную экипировку нужно купить обязательно;

передвигаться на электросамокате желательно по специально выделенным дорожкам для велосипедистов;

при движении по тротуару нужно пропускать других пешеходов и не допускать аварийных ситуаций;

по автомобильным дорогам можно передвигаться на расстоянии не более одного метра от края проезжей полосы. При переходе дороги на зеленый свет нужно сойти с электросамоката и перевозить его через зебру вручную;

в темное время суток включите сигнальную подсветку и передний фонарь для освещения.

Отметим, что в разных городах Украины случались ситуации, когда водители электросамоката калечили людей или становились причиной ДТП. А согласно 291 статье Криминального Кодекса Украины за нанесение травм в результате нарушения правил пользования транспортными средствами размер штрафа составляет 34-85 тыс. гривен. Возможно и лишение свободы до пяти лет. Согласитесь, последствия весьма серьезные.

Техническая сторона

Нередко столкновения происходят по причине технических неисправностей. Перед каждым выездом райдер проверяет исправность тормозной системы и элементов управления. Необходимо осмотреть и шины на предмет износа протектора и отсутствия порезов. Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.

Электросамокат не рекомендуют использовать в зимнее время, а также ездить на нем в дождливые дни за исключением моделей с влагозащитой. Когда же ставите самокат на зимнее хранение, желательно, чтобы он находился в теплом помещении, колеса были полностью накачаны. Соблюдение этих простых правил защитит вас от непредвиденных ситуаций на дороге, и продлит срок службы электросамоката.