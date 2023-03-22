Сьогодні, 22 березня, погода в Україні буде без дощів, але очікується туман. Температура повітря у всіх регіонах буде з позначкою плюс.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вранці та в темний період доби можливий туман. У всіх областях без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.Температура повітря вдень буде в межах від +9 до +14 градусів, а в Карпатах від +4 до +9.Вночі температура в середньому опуститься до +1 +6. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність, але без опадів, можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.Стовпчики термометрів у столиці покажуть вдень +11 +13 градусів, а вночі +3 +5.Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]