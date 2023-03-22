Держави, які межують з Україною, усвідомлюють серйозний вплив вторгнення РФ на навколишнє середовище.Про це заявила заступник генсека ООН Інгер Андерсен в інтерв’ю Укрінформ , повідомляє РБК-Україна.Україна попередньо оцінює екологічні збитки, завдані РФ, більш ніж у 2 трильйони гривень. Держави, що межують з Україною, розуміють, який великий вплив російське вторгнення має, зокрема, на довкілля.»Я думаю, що розуміння цього не в останню чергу тому, що транскордонні впливи, очевидно, викликають занепокоєння в низці країн, які безпосередньо межують з Україною. Через кордон пролягають ліси. Вода тече в сусідню країну. Водоносні артерії з’єднані під землею і морське середовище знаходиться там, де йому хочеться. Вітри віють так, як віють», — сказала Андерсен.Раніше ми повідомляли, що екологи та лісівники всіма силами намагаються зберегти популяцію рідкісних тварин в Україні.Нагадаємо, гендиректор ДПЕК Максим Тимченко заявив, що Україна після війни може стати головним експортером чистої енергії до Європейського Союзу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.