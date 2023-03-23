23 березня православні християни згадують мучеників Кодрата та Василиси.Що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела – читайте у матеріалі Styler.Традиції цього дняЗа правління імператора Діоклетіана були організовані масові гоніння на послідовників християнської віри. Василису також спіймали і почали змушувати зречитися Христа.Однак дівчинка була непохитна, і її піддали побиттям, страшним тортурам. На Русі святу Василису вважали покровителькою талих вод, що розливаються навесні. Молилися їй для того, щоби велика вода не затопила поселення і будинок. Василина загинула мученицькою смертю, коли їй було 9 років.Вважалося, що з цього дня розпочинаються березневі грози, а природа прокидається.Головні прикмети цього дня Якщо дме холодний вітер, то погода ще довго буде зимовою. Весняні води в річку потекли – до гарного улову плітки. Якщо вже прилетіли журавлі, то весною буде тепло. Шпаки повернулися – сніг скоро зійде. Якщо прилетіли ластівки, то за два тижні почнеться розлив річок. Жайворонок у небі кружляє, отже, скоро з’явиться перша трава.Що не можна робити у цю дату Цього дня не радять виходити із дому. У народі вважається, що якщо вийти на вулицю – можна принести в будинок біду. Цього дня потрібно відмовитись від будь-яких покупок. Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Ян, Павло, Михайло, Марк, Леонід, Іван, Єгор, Дмитро, Денис, Георгій, Віктор, Ніка, Галина, Василина, Анастасія. Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.Також читайте про три батьківські суботи березня 2023 року , в які треба поминати предків.