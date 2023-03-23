Росія для поповнення втрат у своїх окупаційних силах в Україні відправила з Південної Осетії військовослужбовців строкової служби, яких вмовила підписати контракти, у тимчасово захоплений Мелітополь Запорізької області.Про це передає РБК-Україна, посилаючись на зведення Генерального штабу ЗСУ.Зазначається, що РФ, незважаючи на численні жертви, не відмовляється від загарбницької війни і постійно вживає заходів щодо поповнення втрат живої сили.»Так, в одній із військових частин, що дислокується у Південній Осетії, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів та подальшої участі у бойових діях на території України», — передали у військовому командуванні.За даними українського Генштабу, за період із 1 по 10 березня такі контракти підписали понад 50 російських строковиків.»Вони, не отримавши належної бойової підготовки, відправлені у Мелітополь Запорізької області», — йдеться у повідомленні.Раніше в Генштабі ЗСУ розповіли, що російським строковикам, які підпишуть контракти на проходження служби, прогнозують «відрядження» до України у серпні.Нагадаємо, як поінформували в Силах оборони Півдня України, РФ направила термінових сил для посилення захисту окупованого Криму, оскільки в Кремлі усвідомлюють, що ЗСУ не мають наміру зупинятися на правому березі Дніпра і просуватимуться далі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.