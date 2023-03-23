Якщо Китай підтримує мирне врегулювання війни в Україні, то він має сказати РФ, щоб ті покинули окуповані території.Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.Міністр зауважила, що Канада завжди виступатиме за мир, а повномасштабне вторгнення Росії в Україну є порушенням статуту Організації Об’єднаних Націй, тож для настання миру, їй треба забратися геть“Якщо Китай дійсно прагне мирної угоди, то йому варто сказати Росії, аби вона забиралася геть з України. Я ще минулого місяця сказала це своєму китайському колезі”, — зазначила Жолі. Раніше ми повідомляли, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви та його заяви про мир не змінили бажання Кремля знищити Україну.Нагадаємо, Президент США Джо Байден під час візиту до Канади обговорить із прем’єр-міністром Джастіном Трюдо підтримку України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.