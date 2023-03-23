Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, здається, не збирається проводити ядерне випробування під час військових навчань США та Південної Кореї.Про це заявив директор Розвідувального управління Міноборони США генерал-лейтенант Скотт Бер’єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Кім Чен Ин міг провести ядерні випробування в той же час, коли проходять найбільші за останні 5 років спільні військові навчання США та Південної Кореї під назвою «Щит свободи».»Не схоже, що він збирається це робити. Однак ми уважно стежитимемо за ситуацією», — сказав Бер’єр.Протягом 2022 року радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван та інші офіційні особи США заявляли, що Північна Корея може відновити ядерні випробування вперше з 2017 року.Раніше ми повідомляли, що глава КНДР Кім Чен Ин знову загрожує США та Південній Кореї ядерною зброєю. Він звинуватив ці країни у розширенні спільних військових навчань із залученням американських ядерних активів.Нагадаємо, КНДР запустила кілька крилатих ракет біля свого східного узбережжя. Такі запуски були проведені під час спільних військових навчань Південної Кореї та США.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.