За минулий рік населення Канади вперше в історії зросло більш як на мільйон людей. Річний приріст становив 2,7%, це найвищий показник із 1957 року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Статистичне управління Канади.Збільшення чисельності населення пов’язане з планом уряду Канади залучити до країни якнайбільше іммігрантів. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про план приймати по півмільйона іммігрантів на рік.2022 року країна прийняла 437 тисяч іммігрантів, у той час як кількість непостійних жителів країни зросла на 607 782 особи, що стало «рекордним роком для обробки імміграційних заяв», за даними агентства.Раніше ми повідомляли, що населення столиці Китаю почало скорочуватися вперше за 20 років. Рівень смертності у 2022 році перевищив рівень народжуваностіНагадаємо, міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що Китай має наказати Росії вивести війська з України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]