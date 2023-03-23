Російські війська у тимчасово окупованих районах Запорізької області забороняють мешканцям виходити зі своїх будинків.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.»У населених пунктах Решетилівське, Чумацьке та Костянтинівка тимчасово зайнятої території Запорізької області російські окупанти здійснили обхід будинків місцевих мешканців та попередили про необхідність перебування у безпечних місцях із забороною залишати свої будинки», — йдеться у повідомленні.Така заборона побічно може свідчити про спроби окупантів унеможливити спостереження місцевим населенням планового перекидання ворогом своєї живої сили та військової техніки до лінії бойового зіткнення.Раніше повідомлялося, що російські військові перекинули до Донецької області 200 бригаду тихоокеанського флоту, яку українські військові розбили на Харківщині.Також ми писали, що окупанти масово переміщують своїх солдатів і військову техніку у тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області. У місті помітили чергову ворожу колону.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.