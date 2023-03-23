Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішида та його польський колега Матеуш Моравецький домовилися спільно посилити підтримку України та запровадити нові санкції проти РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.»Зважаючи на навантаження на Польщу, що росте, через тривале вторгнення РФ в Україну, Японія запропонує свою допомогу. Струми зазвичай надає допомогу країнам, що розвиваються, якої Польща більше не є, але японський уряд робить особливий виняток», — заявив Кішида.Він також наголосив, що для країн-однодумців, таких як Японія та Польща, вкрай важливо залишатися єдиними у своїй підтримці України та надалі введення санкцій проти Росії.За словами японського прем’єра, його країна зацікавлена у встановленні тісніших зв’язків з регіональними альянсами в Центральній та Східній Європі, такими як Вишеградська група, до якої входять Польща, Чеська Республіка, Словаччина та Угорщина, а також з країнами, які беруть участь в економічній ініціативі «Три моря».Нагадаємо, 21 березня глава уряду Японії Фуміо Кішида перебував з візитом в Україні. Він уже встиг побувати у Бучі та провів переговори з Володимиром Зеленським.Також японський прем’єр-міністр заявив, що Токіо виділить 30 мільйонів доларів на закупівлю Україні нелетального озброєння.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.