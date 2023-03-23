Сьогодні, 23 березня, на опади в Україні чекати не доводиться, температура повітря перебуватиме в діапазоні +15…+17 градусів. До кінця тижня очікується також тепла погода, але з можливими дощами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.»Опади, щоб якісь суттєві — навряд, хіба десь хмарність щільніша прибіжить, повсюди переважатиме суха погода з мінливою хмарністю», — розповіла вона, додавши, що вітер буде південно-західний, невеликий або помірний.Погода у КиєвіОчікується +15…+17 градусів. Без істотних опадів. Вітер із південного заходу.Погода до кінця тижняЗа словами Діденко, надалі, включно з вихідними, в Україні переважатиме тепла повітряна маса з періодичними дощами.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.