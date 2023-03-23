Мерія Цюріха, Швейцарія, ухвалила рішення про легалізацію в місті продажу та вживання марихуани в тестовому режимі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мерії Цюріха.План такого експерименту розробляється вже кілька років, тепер він отримав схвалення МОЗ Швейцарії. В рамках експерименту 2,1 тисячі жителів Цюріха зможуть легально купувати та вживати продукти з різним вмістом тетрагідроканнабінолу – основної діючої речовини марихуани.Учасники експерименту мають кожні півроку відповідати на запитання про свої звички вживання, стан здоров’я тощо. Дані вивчатимуть Міністерство охорони здоров’я Швейцарії та дослідники з Психіатричної клініки при Цюріхському університеті.За підсумками через три з половиною роки експертна комісія вирішить, чи варто легалізувати марихуану у Швейцарії загалом. За даними швейцарської поліції, близько 13 тисяч із 400 тисяч жителів Цюріха регулярно вживають марихуану. Раніше ми писали, що іспанська поліція вилучила 32 тонни розфасованої марихуани роздрібною вартістю щонайменше 64 млн євро. Ця партія є найбільшою зі знайдених поліцейськими в Іспанії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]