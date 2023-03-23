У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сьогодні вранці, 23 березня, пролунав гучний вибух.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.За словами Івана Федорова, подробиці події, а також наслідки вибуху встановлюються.Оновлено (7:52)Федоров заявив, що подія сталася на вулиці Івана Алексєєва. Біля пожежної частини окупанти нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій та повідомили про постраждалого «поліцейського». Нагадаємо, що через ліквідацію колаборантау Мелітополі посилили репресії щодо цивільного населення.Окрім цього, у місті російські загарбники під виглядом «планових оглядів житлового фонду» готуються віджимати цивільні квартири.Також ми писали, що окупанти масово переміщують своїх солдатів і військову техніку у тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області. У місті помітили чергову ворожу колону.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]