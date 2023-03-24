Мед здавна вважався більш здоровою альтернативою цукру і природним підсолоджувачем. Але чи не обманюємо ми себе, коли замінюємо білий цукор гречаним, липовим чи акацієвим медом?Правду про продукт в Telegram розповіла експерт з харчування Наталя Мазурик.Цукор чи мед?За словами експертки, мед може бути дійсно корисною альтернативою. Але є кілька нюансів.Мед, як і цукор, має високий глікемічний індекс, багато швидких вуглеводів та калорій. Якщо ваша мета — схуднення, захоплюватися медом не варто.Купувати мед треба у перевірених продавців. Адже недобросовісні реалізатори можуть продати вам той самий цукор, але перепалений.В меді найважливіше — ферментиВони потрапляють в мед з нектару квітів та з секретами слинних залоз бджіл.Ці ферменти дуже важливі, адже вони надають особливого запаху, смаку та інших властивостей меду. Також вони регулюють кількість інших сполук в меді та перешкоджають бактеріям, грибкам.Але ці ферменти руйнуються під час нагрівання. При цьому у меді збільшується кількість канцерогенних речовин. Такий процес запускається вже при +35 градусах, тож продукт варто зберігати в прохолодних приміщеннях.Чи безпечно їсти старий медЯкщо він правильно зберігався, то продукт не псуватиметься. Що не скажеш про кількість ферментів — із часом мед старіє і стає менш корисним.Адже ці самі ферменти руйнуються під час старіння меду. Дізнайтеся також, які види меду бувають і як правильно вибрати продукт для здоров’я.Крім того читайте, чи можна їсти старий мед без шкоди для здоров’я.