Північна Корея заявила про проведення випробувань нового підводного безпілотника з ядерною боєголовкою.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Безпілотна система «Хаіль» може використовуватись для неочікуваних атак, знищення морських ударних груп та оперативних портів шляхом створення «надмаштабної» радіоактивної хвилі за допомогою підводного вибуху.Під час випробувань безпілотник знаходився у воді понад 59 годин на глибині від 80 до 150 метрів і вибухнув в водах біля східного узбережжя.В КНДР заявили, що випробування проходять у відповідь на «ворожі навчання США та Південної Кореї».Нагадаємо, що 16 березня КНДР знову запустила міжконтинентальну балістичну ракету в акваторію Східного моря.Після країни-члени G7 засудили такі пуски і закликали світову спільноту відреагувати на подібні дії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]