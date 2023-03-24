Російські окупанти протягом минулої доби 74 рази обстріляли територію Херсонської області. Ворог випустив 423 снаряди з важкої артилерії та «Градів».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.За словами посадовця, Херсон загарбники атакували 4 рази.Прокудін розповів, що 12 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад»На жаль, є жертви. Одна людина загинула, — додав глава ОВА.Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 23 березня було евакуйовано 87 цивільних осіб.Нагадаємо, 23 березня росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні. В ОВА показали наслідки атаки ворога.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.