Розтяжки (стрії) при вагітності — доволі часте явище, але вони з’являються не завжди. При правильному догляді можна зберегти шкіру на животі майже такою ж гарною і пружною, як і до вагітності.Як це зробити, розповіла гінеколог Елені Чолас в Instagram.Факти про розтяжки, про які ви могли не знати: це не хвороба і не є показником стану здоров’я вагітної чи малюка; «свіжі» розтяжки бувають фіолетового або бордового кольору, а з часом блідішають і набувають кольору шкіри; розтяжки не засмагають, бо в них нема пігменту; розтяжки бувають не тільки у вагітних, вони можуть з’являтися у чоловіків, а також в підлітковому віці.У вагітних вони частіше виникають після 20 тижнів через інтенсивний ріст матки та животика, що призводить до різкого розтягнення шкіри;Від чого залежить, з’являться у вас розтяжки чи ні: генетичної схильності; еластичності шкіри; ступеню зволоження шкіри;Якщо на перший фактор ви вплинути не можете, то на другий, а особливо — третій — можетеЩоб уникнути розтяжок слід притримуватись дуже легких правил: правильне харчування для контролю набору ваги при вагітності; вживати достатню кількість води; приймати контрастний душ; здоровий сон.Для зволоження шкіри ви можете скористатися улюбленим бальзамом, чи кремом-емолентом. Шукайте в описі такі характеристики, як відновлення бар’єрних функцій та мікробіому шкіри; інтенсивне та довге зволоження шкіри; зменшення змін, що пов’язані з сухістю.Раніше ми писали, як правильно рахувати термін вагітності, і чому чоловік може звинуватити у зраді.Також дізнайтеся, в яких випадках не можна кохатися під час вагітності.