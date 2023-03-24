Казахстан збирається посилити контроль за реекспортом товарів в Росію, щоб не допустити обходу західних санкцій.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.З 1 квітня в країні запрацює система митного відстеження — новий онлайн-інструмент, що дозволить в режимі реального часу відстежувати весь ланцюжок переміщення товарів від кордону до кордону.»Ми розуміємо всі ризики вторинних санкцій, тому уважно стежимо за торгівлею з партнерами», — сказав неназваний казахстанський високопосадовець.Зазначається, що в 2022 році спостерігалося зростання експорту до РФ на 25% в порівнянні з попереднім роком. Зокрема, виріс експорт побутової електроніки, такої як пральні машини.Нагадаємо, нещодавно Reuters писали, що Росія активізувала свої зусилля з обходу санкцій за допомогою Казахстану.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].