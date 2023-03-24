Попри прогнозоване похолодання сьогодні, 24 березня, в Україні буде ще тепло. Щоправда, на півночі місцями може бути дощ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.»У більшості областей України протягом дня п’ятниці буде чудова тепла погода з температурою повітря +15…+20 градусів», — розповіла вона.При цьому, за її словами, істотні опади завтра малоймовірні, хіба що в північних областях пройде «невеликий, теплий та приємний, дощик»Погода в КиєвіВ столиці, як додала Діденко, буде дуже тепло, до +17, +18 градусів.»Без істотних опадів, хіба вдень можливий невеликий дощик.Тепла погода ще потриває», — констатувала вона.Як повідомлялось, раніше синоптик розповіла про погоду до кінця тижня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.