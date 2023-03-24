У Бахмуті українським військовим потрібно більше Stinger. Оскільки, намагаючись захопити місто, російські окупанти почали частіше використовувати безпілотники.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.У коментарі агентству наші захисники розповіли, що для протидії ворога необхідно більше західної зброї, як ПЗРК класу «земля — повітря» з інфрачервоною головкою самонаведення.»Останнім часом ми помітили велику активність ворожих розвідувальних безпілотників. І навіть тих, що несуть зброю. Роботи (звичайної, — ред.) авіації поменшало. Не можу сказати, що вона зовсім зникла, але вона зменшилася. Можливо, це пов’язано з тим, що ми добре працюємо», — зазначив боєць із позивним «Камін».За словами воїна, головне завдання — не обов’язково вразити літак ворога, а дати зрозуміти пілоту, що ЗСУ тут.»Якщо ми по них щось запускаємо, то вони бояться, і є велика різниця, тим часом коли вони запускають ракету з літака з одного-двох кілометрів і з шести-семи кілометрів», — додав український захисник.Окрім цього, «Камін» закликав Захід постачати Україні більше зенітних озброєнь, зокрема американських Stinger.Нагадаємо, 21 березня українські прикордонники знищили ворожий безпілотник «DJI mavic 2» над Бахмутом.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.