Поранені росіяни рідше виживають через неякісне медичне забезпечення та недостатньо професійний персонал.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.В Генштабі зазначають, що рівень смертності зріс в період з 17 по 21 березня. В той же час, через значні втрати, загарбники вирішили збільшити кількість ліжко-місць у шпиталях, що працюють в тимчасово окупованій Луганській області.»Зокрема, у населеному пункті Троїцьке, кількість ліжко-місць військового госпіталя збільшено удвічі, з 200 до 400. В той же час, всіх поранених осіб офіцерського складу було евакуйовано на територію Російської Федерації гелікоптерами в період з 17 по 18 березня», — сказали в Генштабі.Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили 79 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].