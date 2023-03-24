З початку повномасштабного вторгнення РФ виїзні ремонтні бригади підприємств «Укроборонпрому» відновили 3 089 машин безпосередньо у районах введення бойових дій.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДК «Укроборонпром».»Деяку броньовану техніку наші фахівці ремонтували по 5-6 разів — і вона досі нищить окупанта», — вказали на підприємстві.Зазначається, що виїзні ремонтні бригади «Укроборонпрому» відремонтували 1 507 одиниць важких і 1 582 одиниць легкоброньованих машин.»Військова техніка, яку можна відновити безпосередньо у районах ведення бойових дій, має бути відновлена саме там. За нашими підрахунками, торік 90%-95% усієї бронетехніки ми повернули у стрій саме на фронті», — додали у держконцерні.Нагадаємо, Німеччина домовилася про ремонт самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України у Словаччині.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.