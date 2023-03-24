24 березня православна церква згадує святого архієпископа Євфимія ІІ.У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.Що ми знаємо про святеЮхим народився в сім’ї священика Міхея та його дружини Анни, які довгий час не мали дітей і пообіцяли присвятити свою дитину Богові. Софроній у молодості був учителем словесності. Рано пішов до монастиря – до лаври святого Феодосія, де познайомився та зблизився з Іоанном Мосхом.У давнину люди вірили, що пташиного дня вся тала вода стає лікувальною. Її прирівнювали до святої води та намагалися запастись на майбутнє. Так, наші пращури збирали сніг, після чого зберігали талу воду цілий рік без страху, що вона зіпсується.Головні прикмети цього дня Журавлі летять швидко, низько, мовчки – скоро буде негода. Рання зозуля до узлісся дерева – до голоду. Рання зозуля (передусім листа на дереві) – злодіям невдача. Ворони сидять на верхівках дерев – буде тепло, посередині дерева – похмуро, зграями сидять на дорозі (на землі) – холодно. Гуси летять високо – до дружної та високої весняної повені, низько – до малої весняної води. Якщо у цей день після обіду задує сіверко, то сіно цього року важко буде заготувати — червень буде дощовим. Народженим 24 березня слід носити опал.Що не можна робити у цей день Сьогодні краще уникати будь-яких хірургічних втручань. Також перенести пломбування на інший день, оскільки результат може бути невдалим. Не можна заздрити.Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Ян, Іван, Юхим, Єгор, Георгій, Василь, Сабіна. Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.Також читайте про три батьківські суботи березня 2023 року , в які треба поминати предків.