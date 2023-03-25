Президент США Джо Байден попередив Іран, що США будуть «рішуче діяти» для захисту американців після атаки на їхню базу в Сирії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.»Не помиляйтесь, Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Іраном, але будьте готові до того, що ми будемо діяти рішуче, захищаючи наш народ», — сказав Байден.На запитання чи має Іран заплатити більшу ціну за скоєні дії, він відповів, що США «не збираються зупинятись”.Нагадаємо, що 24 березня бойовики, яких підтримує Іран атакували американську базу в Сирії, у відповідь США завдали авіаудару по їхнім позиціям.А за день до цього позиції американських військових неподалік Хасаки на сході Сирії були атаковані з дрона іранського виробництва.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].