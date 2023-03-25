На початку квітня президент Франції Еммануель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідають Пекін для перемовин стосовно війни Росії проти України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.Макрон вже підтвердив цей візит, а також те, що фон дер Ляєн супроводжуватиме його. Там вони мають зустрітись з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Президент Франції наголосив, що це він попросив голову Єврокомісії супроводжувати його в поїздці, аби представити там «єдиний голос».Крім цього, він закликав Пекін вплинути на Москву, аби та припинила війну в Україні.Нагадаємо, що прем’єр-міністр Іспанії теж збирається в Пекін. Його зустріч запланована на 31 березня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].