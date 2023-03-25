Бойовики, яких підтримує Іран, здійснили ракетний обстріл американської військової бази на північному сході Сирії. У відповідь США завдали авіаудару.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.Спікер зазначив, що протягом останніх 24 годин зафіксовано дві атаки. Під час останньої — вранці 24 березня — було випущено щонайменше 10 ракет.У міністерстві оборони Сполучених Штатів вважають, що напад здійснили групи, лояльні до іранського Корпусу вартових ісламської революції.»Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, жодної шкоди техніці чи спорудам завдано не було», — вказав Райдер.Одна з ракет не долетіла до бази приблизно на три милі, проте влучила у житловий будинок, завдавши значних пошкоджень, а також незначних поранень двом жінкам і двом дітям.У відповідь США завдали по бойовиках повітряних ударів.»Ми продовжуємо оцінювати результати наших атак. Перші ознаки свідчать про те, що об’єкти знищені», — додав представник Пентагону.Нагадаємо, 23 березня позиції американських військових неподалік Хасаки на сході Сирії були атаковані з дрона.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.