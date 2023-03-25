Російські окупанти протягом минулої доби 67 разів обстріляли територію Херсонської області. Ворог випустив 301 снаряд з важкої артилерії та «Градів».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.За словами посадовця, Херсон загарбники атакували 7 разів.Прокудін розповів, що 23 снаряди противника влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та медзаклад.»На жаль, є жертви. Дві людини загинули, шестеро — зазнали поранень», — додав глава обласної військової адміністрації.Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 24 березня було евакуйовано 59 цивільних осіб.Нагадаємо, у Херсоні затримали колаборанта, який займався «перереєстрацією» автомобілів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.