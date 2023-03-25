Сьогодні, 25 березня, в західних областях України пройдуть дощі. Опади можуть торкнутися також Житомирської, Чернігівської, Київської областей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.»На решті території буде суха погода», — констатувала вона.За словами синоптика, температура повітря вдень становитиме «чудові +14….+19 градусів».»У західних областях та в прибережних морських районах місцями +10…+12 градусів», — додала Діденко.Погода в КиєвіСьогодні є ймовірність невеликого дощу, але вже аж ввечері.»Протягом дня переважно сухо та тепло, до +17 градусів», — додала вона.Як повідомлялось, похолодання, яке очікується в Україні з вівторка-середи, 28-29 березня, принесе із собою не лише різке зниження температури — від високих «плюсів» до невеликих «мінусів», а й дощ, місцями сніг, які не лише ускладнять ситуацію на дорогах, а й погіршать самопочуття.Зазначимо, у квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується у межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градуса вище за норму.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.