25 березня православні віруючі вшановують пам’ять святого Феофана-проповідника.У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.Головні традиції на Феофанів деньЦе народне свято пов’язане з ім’ям Феофана Сповідника, візантійського ченця і шанованого православною церквою в подобі преподобного.За традицією, цього дня варто вийти на вулицю, як тільки розвидниться, щоб зустріти весну. Вважалося, що до Феофана повністю сходить сніговий покрив і розморожує ґрунт. Сам Феофан Преподобний мав дар чудотворення — зцілення хвороб і вигнання бісів.Важливі прикмети цього дня цього дня було заведено приділяти увагу коням і в жодному разі не залишати їх голодними; не варто ні з ким лаятися, інакше нещастя переслідуватимуть весь рік; незаміжнім дівчатам забороняється ламати гілки берези, інакше можна ще довго не зустріти нареченого; позичати речі не варто — є ризик псування та пристріту. З тієї ж причини не рекомендується купувати щось безкоштовно; Якщо у цей день спати до обіду та ледарювати — весь рік проведете без роботи та фінансового благополуччя.Що сьогодні не можна робити Наші пращури намагалися у цей день не сваритися та не лаятися. Навіть злі думки можуть завдати шкоди. Хто сьогодні святкує іменини Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій та Ян. Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.Також читайте про три батьківські суботи березня 2023 року , в які треба поминати предків.