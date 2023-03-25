Попри значні втрати у живій силі та техніці, зокрема серед елітних підрозділів РФ, окупанти не полишають спроб захопити місто Вугледар Донецької області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).»Нинішня російська тактика, яка включає початковий лобовий штурм з наступними атаками на укріплені українські фланги, призводить до великих втрат. Та не дає успіху через складний рельєф місцевості, відсутність бойової могутності й нездатність напасти зненацька», — зазначають аналітики.У звіті ISW навели дані, згідно з якими, 155-ту бригаду морської піхоти РФ, що вважалась «елітною», з початку вторгнення було знищено та відновлено цілих 8 разів.Нагадаємо, у лютому українські військові під Вугледаром розбили вщент елітну бригаду морської піхоти РФ.Тоді аналітики вказували, що провал під Вугледаром послабив віру росіян у здатність розпочати новий масштабний наступ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.