Сьогодні, 25 березня, Німеччина з Європейським союзом досягли угоди щодо випуску автомобілів на екопальному.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства транспорту ФРН.Європейська комісія та уряд Німеччини досягли угоди, яка регламентує випуск автомобілів на так званому е-пальному після 2035 року.»Це відкриває шлях для перереєстрації транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння, які заправляються виключно кліматично нейтральним пальним, і використання їх також після 2035 року», — заявив міністр транспорту ФРН Фолькер Віссінг.Проте сторони ще мають узгодити нормативи викидів в атмосферу для таких машин.Віссінг також додав, що ця угода відкриває для населення можливості щодо кліматично нейтральної та доступної мобільності.Німеччина хоче, щоб процес оформлення всіх формальностей завершився до осені 2024 року.Нагадаємо, в Європі придумали, як водіям економити пальне.Ми також повідомляли, що Німеччина створила альянс, щоб протистояти забороні автомобілів з ДВЗ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.