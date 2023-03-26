Гондурас розірвав багаторічні дипломатичні відносини з Тайванем після візиту глави МЗС країни до Китаю.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .»Уряд Гондурасу визнає існування лише одного Китаю. Уряд Китаю — єдиний законний уряд, який представляє весь Китай. Тайвань — невід’ємна частина Китаю», — йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Гондурасу у Twitter.У МЗС заявили, що Гондурас повідомив Тайвань про своє рішення розірвати відносини і що він не повернеться до будь-яких відносин чи офіційних контактів із Тайванем. Міністр закордонних справ Гондурасу цього тижня відвідала Китай, щоби вивести відносини між двома країнами на новий рівень.Тайвань у неділю підтвердив, що припиняє багаторічні дипломатичні відносини із Гондурасом. Незабаром після оголошення прапора Гондурасу було знято з будівлі міністерства закордонних справ Тайваню.Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву підтвердив розрив відносин на прес-конференції в Тайбеї і заявив, що закриє своє посольство в Гондурасі та відкличе звідти свого посла.Раніше МЗС Тайваню розкритикувало спроби Китаю уявити себе як так званого «миротворця» для розв’язання війни в Україні. Оскільки тоді, коли Пекін пропонує свій » мирний план » , він загрожує Тайбею.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]